Boeren ‘kruisigen’ Demir en N-VA, Francken reageert: “Met kinderachtige acties zullen we er niet geraken”

Rechts enkele kruisen op het toekomstig bosperceel in Poperinge; links Theo Francken, die zondag reageerde op een nieuwjaarsreceptie in Ieper. — © Thijs Pattyn

Poperinge/Ieper

De anonieme actiegroep Boerenhart Vlaanderen sloeg dit weekend toe met zijn grootste actie tot dusver. In Poperinge plaatsten de landbouwers honderden kruisen en borden tegen minister Zuhal Demir, vlak voor de aanplant van 18.000 bomen en struiken door kinderen. In Ieper hingen ze een slogan op bij de nieuwjaarsreceptie van N-VA. Theo Francken, die er kwam speechen, reageerde op de actie met een sneer naar CD&V. “De tsjeven blijven sidderen en beven, in plaats van Vlaanderen leiderschap te geven.”