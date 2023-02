Bijna honderd doden in Turkije en Syrië na zware aardbeving, zeker 600 gewonden

Een zware aardbeving heeft Turkije getroffen in de nacht van zondag op maandag. Daarbij zijn bijna 100 doden gevallen, blijkt uit voorlopige cijfers van de gouverneurs van de betrokken provincies. De schokken werden echter ook gevoeld in de buurlanden, met name in Syrië. Daar zijn volgens het officiële persagentschap Sana zeker 42 mensen omgekomen.

De aardbeving met een kracht van 7,8 gebeurde bij de stad Gaziantep in het zuiden van Turkije. De omvang van de aardbeving en het feit dat ze ’s nachts plaatsvond, doet vrezen voor een erg hoge dodentol en enorme schade.

Volgens het Amerikaanse aardbevingsobservatorium USGS vond de aardbeving plaats om 4.17 uur plaatselijke tijd (2.17 uur Belgische tijd), op een diepte van ongeveer 18 kilometer. Het epicentrum lag in het district Pazarcik in de zuidoostelijke provincie Kahramanmaras, in vogelvlucht zo’n 60 km van de Syrische grens.

In Turkije vielen minstens 53 mensen doden en 420 gewonden in de provincie Malatya, vertelde de gouverneur aan de staatsomroep TRT. De gouverneur van Sanliurfa zei volgens het staatsagentschap Anadolu dat in zijn provincie 17 doden en 30 gewonden zijn gevallen. Ten minste 6 anderen werden gedood in de provincie Diyarbakir, aldus de gouverneur. In veel steden in het zuidoosten van het land zijn gebouwen verwoest, aldus de Turkse commerciële zender NTV, waardoor gevreesd wordt voor slachtoffers.

In Syrië zei een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid dat in de steden Aleppo, Hama en Latakia 42 mensen zijn omgekomen en meer dan 200 gewond zijn geraakt, en dat de dodentol zou kunnen oplopen. Ook inwoners van onder meer Cyprus, Israël en Libanon meldden dat ze de aardbeving hebben gevoeld.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft alvast zijn medeleven betuigd aan de burgers die door de beving zijn getroffen. Erdogan zei ook dat de overheidsdienst voor rampenbeheer AFAD de hulpdiensten coördineert, en dat reddingswerkers op weg zijn naar het gebied. “We hopen dat we samen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk schade deze ramp te boven komen, we blijven doorwerken.”

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© REUTERS

© REUTERS