Thomas Detry moet terrein prijsgeven, maar haalt wel de cut in Pebble Beach

Na een derde ronde in 73 slagen, één over par, is Thomas Detry zondag in Californië van de 35e naar de 50e plaats gezakt in het Pebble Beach Pro-Am (PGA Tour/9 miljoen dollar). Met een totaalscore van 213 slagen, twee onder par, telt de 30-jarige Brusselaar tien slagen meer dan de Engelsman Justin Rose, die met een ronde in 65 slagen de leiding greep. De 24-voudige toernooiwinnaar heeft een slag voor op de Amerikanen Peter Malnati en Kurt Kitayama.