Vrouw en vier kinderen verdronken nabij Grieks eiland

De opvarenden kwamen van de nabijgelegen Turkse kust. Eenenveertig mensen werden gered, onder wie zes kinderen en twee volwassenen die naar het ziekenhuis in Leros werden gebracht. De kustwacht zegt dat de reddingsoperatie nog aan de gang is om eventuele andere migranten te vinden.

Vier kinderen, onder wie twee jongens van ongeveer vijf jaar en een vierjarig meisje, die zondagochtend naar het ziekenhuis in Leros werden gebracht, konden volgens het Griekse persbureau Ana niet meer worden gereanimeerd. De vrouw die levenloos in zee gevonden werd, was een jonge twintiger. De passagiers van het bootje kwamen allemaal uit Afrika.

De kustwacht zette drie schepen en een helikopter in. De reddingswerken worden bemoeilijkt door de slechte weersomstandigheden. Er is sprake van felle wind en een wilde zee. Volgens getuigenissen verzameld door de kustwacht en de politie, had de boot bijna 40 mensen aan boord. De krant Efsyn meldde dat een visser de hulpdiensten verwittigd had, nadat hij het lichaam van de vrouw gevonden had.