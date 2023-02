Na zeges tegen Lommel C, Sint-Truiden B (competitie) en Leopoldsburg (beker) verloor Lummen voor het eerst in 2023: met 69-82 van Nieuwerkerken. Hades B en Optima versloegen respectievelijk Sint-Truiden B en Leopoldsburg. Bij de vrouwen verloor Lummen C verrassend in Maasmechelen.