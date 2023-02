German Masters snooker: Ali Carter tweede keer winnaar in Berlijn

De 43-jarige Engelsman Ali Carter heeft zondag in Berlijn een tweede keer het German Masters snooker op zijn palmares gebracht In de finale versloeg hij zijn landgenoot Tom Ford met 10-3.

Ford was nochtans bijzonder goed uit de startbokken gekomen. Hij startte met een 121 century en won ook nog het tweede frame. Daarna nam Carter volledig over. Na breaks van 60, 69, 72, 57, 67, 73 en 120 mocht “The Pilot” met een 6-2 voorsprong gaan rusten. Ford startte ook de avondsessie met framewinst, waarna Carter via breaks van 75 en 63 naar de toernooiwinst stormde.

Carter stond voor de derde keer in de finale in de Tempodrom. In 2013 versloeg hij daarin de Hongkonger Marco Fu, in 2017 moest hij de titel aan Anthony Hamilton laten. Met ook nog het Welsh Open van 2009, het Shanghai Masters van 2010 en het World Open van 2016 staan er nu vijf rankingtoernooien op de erelijst van de vicewereldkampioen van 2008 en 2012. Voor de 39-jarige Ford, in 2018 en vorig jaar halvefinalist op het UK Championship, was het de tweede finale van een rankingtoernooi. In 2016 werd hij runner-up in de Paul Hunter Classic.

Na de finale kreeg Carter een cheque van 80.000 pond (89.000 euro) overhandigd, voor Ford was er een van 35.000 pond (39.000 euro). Op de Order of Merit stijgt Carter van de 23e naar de vijftiende plaats. Ford maakt één plaatsje winst, van 24 naar 23. Luca Brecel, in de achtste finales uitgeschakeld door Robert Milkins (WS-27), blijft de nummer tien van de wereld.