Frank Verstraeten houdt zijn woord na Zillion-chaos: “We gaan tickets en drankkaarten terugbetalen”

Frank Verstraeten houdt zijn woord. Wie vrijdagavond tijdens ‘Zillion Projexxx’ in Flanders Expo problemen ondervond met zijn drankkaart of rechtsomkeer maakte door de verkeerschaos krijgt een vergoeding.

Anderhalf uur aanschuiven in de file en nadien nog makkelijk een uur aan de kassa, drankkaarten die niet werkten, slecht of niet werkend internet, … Het eerste van zes enorme Zillion feesten vrijdagavond in Flanders Expo liep niet van een leien dakje. Organisator Frank Verstraeten beëindigde zijn dj set met een mea culpa en de belofte het goed te maken.

Mister Zillion is een man van zijn woord, zo blijkt. Zondagavond kwam hij met een online Wiedergutmachung: “Maandag krijgt iedereen die een ticket had gekocht een mail met daarin een voorstel. Het geld dat op de drankkaarten staat, zullen we terugstorten. Wie om gelijk welke reden niet op het feest raakte krijgt zijn ticket en het geld dat op de drankkaart werd gezet, terugbetaald.”

Zillion Beach

Daar blijft het niet bij. Wie een ticket kocht en wel op het Zillion feest in Flanders Expo raakte, krijgt een voucher van 20 euro voor het volgende evenement van Zillion in Flanders Expo: Zillion Beach, op 1 juli. “Ik daag mezelf en alle instanties uit om tegen dan een oplossing te vinden voor de mobiliteitsproblemen en we gaan ook de data-connectiviteit verbeteren.”

U leest het goed: Zillion Beach vindt niet plaats op een strand maar ’s nachts in een enorme Gentse hal. “Het thema wordt vollemaan op een tropisch eiland”, zegt Verstraeten. “Onder meer Ferry Corsten en Markus Schulz komen draaien, net als een pak resident dj’s van Zillion.”