Davis Cup: gekwalificeerden voor groepsfase zijn bekend

© via REUTERS

Zuid-Korea, boeman van België met 3-2 in Seoel, Kroatië, Frankrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland, Groot-Brittannië, Servië, Chili, Zweden, Nederland, Finland en Tsjechië hebben dit weekend hun tickets voor de groepsfase van de Davis Cup in het tennis, die plaatsvindt van 12 tot 17 september, bemachtigd. De vier speelsteden moeten nog bekendgemaakt worden.

Kroatië versloeg Oostenrijk in Rijeka met 3-1, terwijl Frankrijk met 2-3 triomfeerde in Hongarije. Servië troefde Noorwegen moeiteloos af met 0-4 en de VS zette hetzelfde resultaat neer tegen Oezbekistan. Groot-Brittannië scheepte Colombia af met 1-3, Nederland kende geen enkele moeite met Slovakije (4-0) en Finland elimineerde Argentinië (3-1). Duitsland viel met 2-3 ten prooi aan Zwitserland, Chili vloerde Bosnië-Herzegovina (3-1) en Tsjechië nam de maat van Portugal (1-3).

Naast de twaalf geplaatste teams nemen ook regerend winnaar Canada en verliezend finalist Australië deel, net zoals wildcards Italië en Spanje.

De eindfase vindt plaats van 21 tot 26 november in het Spaanse Malaga.

Resultaten:

Hongarije - Frankrijk 2 - 3

Oezbekistan - Verenigde Staten 0 - 4

Duitsland - Zwitserland 2 - 3

Zweden - Bosnië 3 - 1

Noorwegen - Servië 0 - 4

Colombia - Groot-Brittannië 1 - 3

Zuid-Korea - België 3 - 2

Nederland - Slovakije 4 -0

Finland - Argentinië 3 - 1

Portugal - Tsjechië 1 - 3

Kroatië - Oostenrijk 3 - 1

Chili - Kazachstan 3 - 1