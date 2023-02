Bandido en cokebaron uit Borgloon was nog maar pas thuis, of hij moet al terug in de cel

Anderhalve maand nadat hij de gevangenis met een enkelband mocht verlaten moet de vijftigjarige Geert Frisson opnieuw veertig maanden zitten. De bandido en cokebaron uit Borgloon werd in beroep veroordeeld tot een effectieve celstraf in een drugszaak.

De vijftiger stond sinds midden december van vorig jaar onder elektronisch toezicht in afwachting van de rechtszaak die zal opgebouwd worden rond Operatie Costa, maar vorige week werd beneden de taalgrens zijn onmiddellijke aanhouding bevolen in een andere drugszaak. Frisson kreeg van het Luikse hof van beroep te horen dat hij opnieuw veertig maanden effectief in de gevangenis moet zitten.

Ook Operatie Costa lijkt hem een veroordeling te gaan opleveren. Dat onderzoek, waarvoor hij eind vorig jaar een enkelband kreeg, is klaar en wordt gezien als een van de omvangrijkste drugszaken in ons land. Het gaat om een internationale trafiek waarbij onder meer vijftien ton cocaïne, 1,3 miljoen euro cash, goud, exclusieve uurwerken en dure wagens in beslag werden genomen. De organisatie achter de hele handel zou een omzet hebben gedraaid van 195 miljoen euro. Frisson wordt beschouwd als een van de organisatoren van ’s lands grootste drugstransport ooit. In oktober 2020 vond de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Limburg een record van 11,5 ton cocaïne in een container met oud ijzer. (ppn)