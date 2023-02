Analisten begrijpen er niks van, maar Pep Guardiola was héél duidelijk over waarom hij Kevin De Bruyne op de bank zette

Manchester City kon een gouden zaak doen door drie punten in te lopen op Arsenal, dat zaterdag verloor. Maar de Citizens gingen een dag later ook onderuit, met 1-0 bij Tottenham. Met Kevin De Bruyne als (niet erg succesvolle) invaller.

Harry Kane scoorde al na een kwartier het enige doelpunt in Londen, na een defensieve blunder bij de bezoekers. Alweer geen punten dus voor Pep Guardiola in het Tottenham Hotspur Stadium én opnieuw geen doelpunt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het is altijd zo vermoeiend om naar Londen te komen”, zuchtte de trainer van Man City, wiens teams nog steeds 5 punten minder telt dan leider Arsenal. “Het lijkt wel alsof je naar Noord-Europa reist als je moet vertrekken in Manchester. We hebben vier uur en twintig minuten gedaan over het vinden van het hotel… En dan spelen we eigenlijk niet slecht, maar Tottenham verdedigde goed met negen man. Om de een of andere reden lukt het nooit om hier te winnen.”

Aan de titel denkt de Catalaan voorlopig niet. “We zijn niet in de positie om te denken dat we kampioen kunnen worden. Maar we proberen tot het einde voor elke bal te vechten en de volgende stap te zetten. Het wordt voor iedereen een lang seizoen en we zullen proberen vol te houden.”

Over de keuze om De Bruyne op de bank te zetten… “Hij is niet geblesseerd, het was een duidelijke tactische keuze”, klonk het. “Wat ik van hem verwachtte bij z’n invalbeurt? Een beslissende laatste pass, een loopactie tussen de lijnen… Dat was in de tweede helft lastiger dan in de eerste. Maar hij kan die acties maken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op sociale media was er meteen veel te doen rond het statuut van bankzitter van De Bruyne en ook bij Sky Sports gingen ze er op door.

“Dit is echt een groot mysterie voor mij”, aldus analist en ex-prof Graeme Souness. “Hoe kan je in godsnaam Julian Alvarez opstellen en Kevin De Bruyne niet? Alvarez zit aan vier doelpunten in vijftien wedstrijden, terwijl De Bruyne voor mij een van de beste - zo niet de beste - aanvallende middenvelder ter wereld is.”

The Independent wijdde zelfs bijna een volledige analyse aan de afwezigheid van de Rode Duivel.

“Er zijn verschillende vormen van ballingschap, naar de Bundesliga en de bank. Die eerste (naar Werder Bremen als speler van Chelsea, red.) duurde vijf maanden, die tweede (vandaag tegen Tottenham, red.) duurde 58 minuten. Maar er kwam weinig bewijs dat City beter af is zonder de speler met de meeste assists in de Premier League dit seizoen en de vijfde meeste ooit in de geschiedenis. Het toonde wel de rusteloosheid van Guardiola aan, en de problemen die hij heeft met sommige van zijn spelers”, aldus de Britse krant.

© REUTERS

Die stelde echter ook vast dat De Bruyne slechts in twee van die vijf nederlagen bij Tottenham in de basis stond. “Hij is hun zitjes op de bank dus wel gewoon”, aldus The Independent. “Dus het was niet dat Guardiola de dingen wat anders wilde aanpakken op bezoek bij de Spurs. Maar het was duidelijk dat Erling Haaland zijn maatje voorin miste. De Bruyne bracht wel een zekere urgentie in het spel, maar kon nu al twaalf matchen niet scoren. Logisch misschien na de komst van de Noor, en hij moest het in Londen doen op een uitgerekt middenveld dat een achterstand moest goedmaken.”

“Achttien maanden geleden noemde Guardiola Tottenham nog ‘Het Harry Kane Team’. Manchester City is vaker dan niet ‘Het Kevin De Bruyne Team’ geweest, maar natuurlijk niet als je hem op de bank zat”, klinkt het nog.