Toma Nikiforov valt net naast podium bij Grand Slam judo in Parijs: “Dit is hard”

Judoka Toma Nikiforov (IJF 6) verliet zondag teleurgesteld de Accor Arena van Bercy, waar hij in de categorie tot 100 kg de kamp om het brons verloor tijdens de Grand Slam van Parijs. De 30-jarige Brusselaar, die vorig jaar triomfeerde in de Franse hoofdstad, ging in de golden score na een derde bestraffing onderuit tegen de Azerbeidzjaan Zelim Kotsoev (IJF 3), in 2022 bronzenmedaillewinnaar op het WK in Tasjkent.

“Het is al de derde keer op rij dat ik net naast het podium val”, zuchtte Nikiforov. “Dit is de slechtste van alle plaatsen. Vijfde op het WK, vijfde op de Masters en vijfde hier. Dit is hard, want ik train goed, veel en intelligent. Ik begin mijn dagen goed, maar ze eindigen helaas niet zo goed. Hier verlies ik met drie shido’s, maar dat is judo vandaag de dag.”

Nikiforov greep naast een negende medaille op een Grand Slam, na een knap parcours. Zo boekte hij in de kwartfinales een zege tegen de Israëliër Peter Paltchik (IJF 7), de Europese kampioen van 2020 en vorig jaar verliezend finalist in Parijs tegen Nikiforov.

“Drie kampen tegen judoka’s van het kaliber van de Israëliër (Paltchik), de Nederlander (Korrel) en de Azerbeidzjaan, dat is echt stevig. Ik miste een beetje frisheid. Die halve finale kwam me duur te staan, zonder twijfel verlies ik daardoor de medaille. De Nederlander is een goede tacticus. Hij is moeilijk te benaderen en wordt niet moe, omdat hij steeds dezelfde bewegingen maakt. Het is dan ook moeilijk om zijn ritme, zijn judo, te doorbreken. Uiteindelijk is het moeilijk om tevreden te zijn. Ik kom naar hier om een medaille te winnen, en niet om punten te sprokkelen”, besloot de Europese kampioen van 2018 en 2021, die in mei revanche wil nemen op het WK in de Qatarese hoofdstad Doha.