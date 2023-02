Zolderse buurt zonder gas nadat buurtbewoner leidingen doorboorde: “Opeens hoorden we geschreeuw uit de badkamer”

Heusden-Zolder

In de wijk Sterfpiring aan de Beatrijslaan in Zolder is zaterdagmiddag water terechtgekomen in de gasleidingen. Dat gebeurde tijdens boorwerken aan een woning. Hierdoor zitten sinds zaterdagnamiddag een dertigtal gezinnen zonder verwarming en gas. “We stellen alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen”, zegt woordvoerder David Callens van Fluvius.