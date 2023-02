Verrassende Alycia Parks houdt Caroline Garcia van titel in Lyon

De 22-jarige Amerikaanse Alycia Parks (WTA-79) heeft zondag het WTA-toernooi in het Franse Lyon (259.303 dollar) gewonnen.

In haar eerste WTA-finale versloeg ze thuisspeelster en topreekshoofd Caroline Garcia (WTA-5) in 2 uur en 7 minuten met 7-6 (9/7) en 7-5. In de halve finales schakelde Parks zaterdag Maryna Zanevska (WTA-93) met 6-3 en 7-6 (7/4) uit.