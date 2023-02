Leider Hoepertingen (2A) heeft na de eerste nu ook de tweede periodetitel op zak gestoken. In 2B blijft de periodestrijd razendspanend. Zeven(!) ploegen komen nog in aanmerkingen: Gruitrode, Kadijk, Mechelen aan de Maas, Turkse Rangers, Lindelhoeven, St. Elen en Anadol. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)