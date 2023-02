Genkse invallers stuwen leider naar belangrijke uitzege in Gent

Wouter Vrancken recupereerde in Gent zijn centraal verdedigersduo Cuesta-McKenzie, nieuwkomer Arokodera kreeg meteen een plaatsje op de bank. De thuisploeg moest zonder de geblesseerden Tissoudali, Odjidja, Hjulsager, Nurio en Samoise én nieuwkomer Orban (niet speelgerechtigd) proberen om zich via een zege opnieuw in de top vier te nestelen.

Vroege opdoffer

Die Gentse ambitie kreeg binnen de tien minuten al een flinke boost. Slap uitverdedigen van Cuesta werd ijskoud afgestraft met een snelle omschakeling. Cuypers wachtte lang genoeg op de inlopende Hong, die met links overhoeks Vandevoordt versloeg: 1-0.

Een vroege opdoffer, waarvan Racing slechts moeizaam herstelde. Genk slaagde er niet in om uit de Gentse pressing uit te voetballen en slikte ei zo na de 2-0. Weer mocht Cuypers voorzetten van op links, ditmaal was Arteaga De Sart aan de tweede paal net te snel af.

© Isosport

Ommekeer dankzij Paintsil

Maar als de nood dit seizoen het hoogst is, is Joseph Paintsil meestal nabij. Meer dan één schitterende dieptepass van Hrosovsky had de Ghanees ook in Gent niet nodig om de leider langszij te brengen. Paintsil was zowel Ngadeu als doelman Nardi voorbij, om daarna beheerst af te ronden: 1-1.

De gelijkmaker mocht dan zomaar uit de lucht zijn komen gevallen, hij gooide het spelbeeld wel helemaal om. De bezoekers vonden plots wel de vrije man en dwongen enkele prima kansen af. Omdat Samatta in extremis werd afgeblokt door Okumu en El Khannouss naast knalde, bleef de billijke 1-1 overeind tot aan de rust.

© BELGA

Sor als supersub

Fofana creëerde na dertig seconden de eerste (schiet)kans van de tweede helft maar daarna was het twintig minuten wachten tot de wedstrijd helemaal losbarstte. Samen met een knappe controle en dito schot van Munoz gaf coach Vrancken met een dubbele wissel de aanzet. Naast debutant Arokodare kwam ook Sor op het veld en die had slechts twee minuten nodig om zichzelf tot supersub uit te roepen. Na een opening van Arokodare stak Arteaga diep op Trésor, die de bal met links heerlijk voor doel zwiepte. de inlopende Sor kopte snoeihard binnen: 1-2.

© BELGA

Arokodare scoort bij debuut

Een klassegoal, die de leider op weg naar een héél belangrijke uitzege zette. Eentje, die Racing vooral aan zijn messcherpe invallers te danken had. Want ook de beslissende 1-3 werd in mekaar gestoken én afgewerkt door enkele wisselspelers. Preciado zette aan de zijlijn drie Buffalo’s in de wind, waarna Castro onbaatzuchtig breed legde voor Arokodare , die knap afrondde.

Een slippertje van een nochtans sterke Vandevoordt, die een verre bal van Hong probeerde te plukken in plaats van weg te boksen, leverde nog een goal van Depoitre en een nerveuze slotfase op. Maar de belangrijke uitzege van de leider kwam niet meer in het gedrang. Play-off 1 zit op tien speeldagen van het einde al bijna mathematisch op zak, zondag mag een ongetwijfeld bomvolle Cegeka Arena zich opmaken voor de volgende topper.

© Dick Demey

AA GENT: Nardi –Okumu, Ngadeu, Torunarigha – Piatkowski, De Sart, Kums, Hong, Castro Montes – Fofana, Cuypers.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga – Hrosovsky, Heynen – Paintsil, El Khannouss, Trésor – Samatta.

VERVANGINGEN: 65’ El Khannouss en Samatta door Sor en Arokodare, 68’ Fofana door Depoitre, 79’ Kums en Castro Montes door Lemajic en Hauge, 84’ Trésor en Paintsil door Castro en Preciado.

DOELPUNTEN: 9’ Hong 1-0, 23’ Paintsil 1-1, 67’ Sor 1-2, 86’ Arokodare 1-3, 88’ Depoitre 2-3.

GELE KAARTEN: 65’ De Sart (trekfout), 92’ Arokodare (trekfout).

TOESCHOUWERS: 14.933.

SCHEIDSRECHTER: Lawrence Visser.