Zepperen-Brustem won de topper tegen Bree-Beek en staat tien punten los. Achel (zege in Alken) komt naast Bree-Beek op de tweede plaats. Onderaan verloren de laatste zes. In de tweede periode leidt Zepperen-Brustem met twee punten voorsprong op Achel en Herk FC. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)