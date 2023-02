VIERDE PROVINCIALE. Stunt in 4A, een zaalvoetbaluitslag in 4C en is de kampioen gekend in 4B?

Een stunt, een zaalvoetbaluitslag, een leider die tien punten los staat en een derbywinst. Dat was de negentiende speeldag in vierde provinciale. Zepperen-Brustem B (4A) zorgde voor de stunt van de speeldag na 2-0-winst tegen Juve B. In 4B won Borgloon en liet eerste achtervolger Moelingen punten liggen. De leider loopt zo tien punten uit. In 4C haalde Neeroeteren zwaar uit met 0-8(!) op het veld van Lindelhoeven B. Rekem (4D) smeerde de buren van Uikhoven een zware 1-5 om de oren. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)