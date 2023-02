DERDE AFDELING. Beringen geeft dubbele voorsprong weg, Termien doet slechte zaak

Schoonbeek-Beverst deed zichzelf de das om met een own goal in Wellen. Beringen gaf een dubbele voorsprong weg tegen rode lantaarn Kampenhout. Esperanza Pelt kon slechts één punt in de wacht slepen in Betekom. Termien eindigde in Wijgmaal met een zuur gelijkspel, waardoor de periodetitel erg veraf lijkt. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend.(krth/jmu/gsb/gesi)