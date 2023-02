Complete chaos op parking WK veldrijden: “Anderhalf uur stilgestaan en pizza’s laten leveren”

De uittocht van het WK Cyclocross in Hoogerheide verloopt chaotisch. Wie met de wagen is staat gemakkelijk twee uur stil op de weides in de buurt die dienstdoen als parking. Peter De Meyer uit Edegem liet uit miserie pizza’s leveren op de parking. “De stewards deden ook niet veel.”

Twee uur en meer. Zo lang zitten sommige fans van het veldrijden al in de auto op de parking na het WK in Hoogerheide. Op sommige plaatsen beweegt er nog steeds niks op de parking. De wagen van Peter De Meyer uit Edegem kon na anderhalf uur een paar meter beginnen bewegen.

Twintig meter

“Na anderhalf uur begint het hier stilletjes te bewegen. Het eerste uur zijn we twintig meter opgeschoven. We zijn nog niet thuis. Gelukkig hadden we het idee om pizza’s te laten komen naar de parking. We zitten hier met twee kindjes in de auto Stig (8) en Seppe (11). Ze moeten morgen op tijd naar school dus we zouden graag op tijd thuis geraken.”

De sfeer op de parking zit er volgens Peter gelukkig nog wel in. “Veel mensen hadden nog wat pintjes in hun frigo zitten en zijn dan maar even uitgestapt om nog iets te drinken. Anderen zijn in de auto gaan zitten met een muziekje op. Al moet je wel assertief zijn tegenover de andere chauffeurs om hier toch een beetje te kunnen bewegen. In plaats van een rits-systeem toe te passen, probeert iedereen hier als eerste aan de weg te geraken.”

Geen organisatie

En van de stewards moeten ze het ook niet hebben daar op de weides rond Hoogerheide. “Die doen niet zoveel. Eén van de stewards stond hier gewoon te kijken en te wachten in de gracht aan de weide. We hebben nu juist pas de eerste politieagenten gezien die het hier een klein beetje komen regelen. Het kleine dorpje hier is duidelijk niet voorzien op zo’n grote evenementen.”

Ook Tim Van Humbeeck en zijn gezelschap uit Deurne stonden om 19 uur nog altijd op dezelfde plaats als om 17 uur. Hij stond een paar maanden geleden ook in een monsterfile op de parking in Spa-Francorchamps een Formule 1 wedstrijd. “Hier is het zo mogelijk nog erger. Alle velden komen uit op één hoofdweg en er zit geen organisatie in. We zien ook niemand het verkeer regelen hier.”