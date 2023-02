Defensieve blunder breekt Manchester City zuur op: invaller Kevin De Bruyne gaat ten onder bij Tottenham

Harry Kane luidde het verlies in met het enige doelpunt van de confrontatie in Londen, met wat dank aan defensief geblunder bij City. Kevin De Bruyne viel net voor het uur in bij de Citizens, maar kon het tij niet meer helpen keren. De Spurs zagen Cristian Romero in de slotminuten uitgesloten worden met een tweede geel karton.

Man City profiteert op die manier niet van de nederlaag van zaterdag van koploper Arsenal en blijft met 45 punten op vijf eenheden achterstand de eerste achtervolger in de Premier League. Tottenham is voorlopig vijfde met 39 punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook opvallend: de zwakke partij van Erling Haaland. Geen enkel schot op doel loste de Noorse topspits, een eerste keer dit seizoen in de Premier League.