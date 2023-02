Eli Iserbyt blij met brons: “Podiumfoto wordt er eentje om boven mijn bed te hangen”

Iserbyt nam niet de beste start en leek tot half koers niet in aanmerking te komen voor de medailles. “Toen Michael (Vanthourenhout, red) en Gerben (Kuypers, red) voor ons uitreden, was het niet aan mij om de kloof te dichten”, zei Iserbyt. “Maar gelukkig was er Lars Van der Haar die met een flinke versnelling alsnog naar en voorbij het duo reed. Voor mij kwam het er vooral op aan om te volgen. Lars vroeg nog wel om een keertje over te nemen omdat hij dacht dat we de kloof met Wout en Mathieu nog konden dichten. Ik heb feestelijk bedankt voor de eer.”

Aan een versnelling bij de laatste passage over de balkjes had Iserbyt voldoende om het brons veilig te stellen. “En dit is toch een bronzen medaille met grote waarde. Ik sta op het podium met Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De podiumfoto wordt er eentje om boven mijn bed te hangen. Liefst dan nog met de handtekening van Wout en Mathieu. En dan kan ik op pensioen.”