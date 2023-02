Entourage van Mathieu van der Poel ontploft na behalen wereldtitel: “Tijdens die sprint gierde de adrenaline door ons lijf”

Een vijfde wereldtitel veldrijden na een fantastisch duel en sprint tegen grote rivaal Wout van Aert. De ontlading van Mathieu van der Poel was groot in Hoogerheide. Dat was ze ook bij zijn entourage.

Van der Poel had voor het WK een VIP-box ter beschikking en nodigde daar een heleboel vrienden uit. Waaronder Louis Talpe, zijn vriendin Roxanne en zijn partners bij zijn bedrijf 4Gold. Die gingen collectief uit hun dak toen de Nederlander de regenboogtrui veroverde na een fantastische sprint.

“Wij waren best zelfzeker toen we Mathieu constant zagen aanvallen”, aldus vriend Axel Roelants, wiens hartslag piekte op 159 slagen per minuut tijdens die machtsexplosie. “Tijdens die sprint voelden we allemaal de adrenaline echt héél extreem, die gierde door ons lijf, met een ongelooflijke ontlading tot gevolg. Mathieu heeft zo veel problemen gehad met zijn rug en die ontlading was echt van: Oké, dit is een afgesloten hoofdstuk, eindelijk.”