Vincent Kompany (36) maakt zich op voor zijn rentree in de Premier League. Vince The Prince won met Burnley zijn negende competitiematch op rij – een evenaring van het clubrecord uit 1991 – en kan de promotie als leider al (bijna) niet meer mislopen. De cijfers van zijn team zijn indrukwekkend. Wat een bedrijf is Burnley geworden. What a fantastic Kompany.