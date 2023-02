Weer dubbel prijs voor Intermarché-Circus-Wanty: nieuwkomer Rui Costa pakt slotrit én eindzege in Valencia

Giuilio Ciccone werd in de leiderstrui vijfde, maar op 21 seconden van Costa, die daardoor de eindzege pakt. In de eindstand heeft hij zestien seconden voor op Ciccone. Aanwinst Costa leverde Intermarché zo al drie overwinningen op. Vorige maand won de voormalige kampioen de Trofeo Calvia (1.1).

Ciccone mocht de korte slotetappe aanvatten met een voorgift van vier seconden op de tweede in de stand: de Brit Tao Geoghegan Hart. Van bij de start lag het tempo erg hoog. Al na 2 kilometer zetten de Italianen Alessandro De Marchi, Davide Gabburo en Samuele Battistella een ontsnapping op touw in. Op de top van de Oronet volgde het peloton op 2:25 van de drie leiders. Battistella stoof alleen de flanken van La Frontera op, de laatste helling van de dag met de top op 43 kilometer van de eindmeet. Achter hem vormde zich een elitegroepje met Giulio Ciccone, Tao Geoghegan Hart, Aleksandr Vlasov, Marc Soler, Thymen Arensman en Pello Bilbao. In de afzink kreeg Battistella het gezelschap van het groepje met de gele trui. Wat verderop sloten ook Rui Costa en Brandon McNulty voorin aan.

In de kopgroep van negen renners was de verstandhouding niet opperbest en zo slaagde Bahrain Victorius erin beetje bij beetje van de achterstand af te knabbelen. Bij de tussensprint, op 9 kilometer van de finish, pakte Tao Geoghegan Hart een seconde op leider Ciccone. De grote groep volgde maar op 15 seconden, maar gooide toch de handdoek. Rui Costa trok in de laatste 2 kilometers ten aanval en kreeg Thymen Arensman met zich mee. De Portugees Costa zette de spurt van ver als eerste in. Arensman kwam nog dichtbij, maar slaagde er niet Costa te overvleugelen.

Costa volgt Aleksandr Vlasov op als eindlaureaat van de Ronde van Valencia. De Rus haalde het vorig jaar met 32 seconden voorsprong op huidig wereldkampioen Remco Evenepoel.