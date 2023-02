Bondscoach Sven Vanthourenhout zag één foutje bij Wout van Aert: “Eerst de spurt aangaan was beter geweest! Maar of hij dan gewonnen had?”

Boos kon hij niet zijn, vertelde bondscoach Sven Vanthourenhout. Maar Wout van Aert had het anders kunnen aanpakken, vond de West-Vlaming. “Als eerste de spurt aangaan was beter geweest”, klonk het. Al was ook dat geen garantie op winst geweest.

Tien seconden, veel langer duurde de spurt van de voet van de Scheldeweg naar de finishlijn niet. Tien beslissende seconden waarin Wout van Aert het anders had kunnen, misschien wel moeten aanpakken, vond ook bondscoach Sven Vanthourenhout. “Opdraaien en meteen de spurt aangaan was misschien een betere optie geweest. Maar of hij dan gewonnen had? Dat was nog altijd geen zekerheid.”

Van der Poel en een prik op de balken. — © BELGA

Het was een spurt die deed terugdenken aan de ontknoping van de Ronde van Vlaanderen in 2020. Ook toen liet Van der Poel bewust het tempo zakken om verschroeiend te versnellen. “Die situatie kan je niet vergelijken”, counterde de bondscoach. “Hier wordt gespurt na één uur cross, toen na zes uur koers. Maar Mathieu als eerste aan een spurt laten beginnen, is altijd een risico. Ik had ook de indruk dat Wout verrast werd door zijn uitval en door het feit dat Mathieu geen initiatief nam bij de laatste passage over de balken. Dat die aanval er niet kwam, heeft bij Wout misschien voor een bepaalde onzekerheid gezorgd.”

Was dit nu een beklijvende wedstrijd? Hmm, vooral in de tweede wedstrijdhelft was het vooral een duel van twee atleten die elkaar perfect in evenwicht hielden. “Ik denk dat ze in de eerste wedstrijdhelft genoeg geprobeerd hebben en dat ze half koers beseften dat ze elkaar niet zouden uit de wielen rijden”, verklaarde Vanthourenhout. “De langverwachte spurt, waar we al weken naar uitkeken, is er gekomen. En Mathieu trekt aan het langste eind. Ja, we hebben een aantal spurtscenario’s overlopen. Met deze sterke rugwind was het echt wel beter geweest om zelf de spurt te beginnen. Maar nogmaals, dan wint Wout nog niet met zekerheid de cross. We hadden vandaag te maken met een enorm sterke Mathieu van der Poel.”

De globale balans is positief, besloot de bondscoach. “We pakken vijf individuele medailles en nog eens brons in de Team Relay. Op zich zijn er geen grote verrassingen geweest en ook geen grote teleurstellingen. Iedereen heeft aan de verwachtingen voldaan en met Thibau Nys pakken we toch een gouden medaille. Een zege van Wout had de kers op de taart geweest maar we mogen een gouden medaille ook niet zomaar vanzelfsprekend vinden."