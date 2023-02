Domme rode kaart van Schoofs breekt KV Mechelen zuur op: Charleroi sleept punt uit de brand na dubbele achterstand

In het Stade du Pays de Charleroi kreeg KV Mechelen de drie punten cadeau van het toen rebellerende thuispubliek, in eigen huis gaf aanvoerder Rob Schoofs een cadeautje terug. Met twee goals hadden Storm en Hairemans nochtans een ijzersterke eerste helft verzilverd, maar een drieste actie van Rob Schoofs brak hen na rust zuur op. Met twee treffers sloopte Zorgane gedeeltelijk de Mechelse burcht. Zo eindigde het duel op een puntendeling, waarmee beide teams weinig opschieten.

Voor aanvang bevonden KV Mechelen en Charleroi zich in hetzelfde schuitje. Gespeend van groot degradatiegevaar, maar voorlopig allebei ver verwijderd van Play-off 2. Een reeksje was nodig om uitzicht te houden op de top acht. Steven Defour – opnieuw op de bank na zijn schorsing – moest flink sleutelen aan zijn defensie. Lavalée (geschorst na 2x geel op Westerlo) en Vanlerberghe (geblesseerd) waren sowieso onbeschikbaar en op de koop toe moest ook Walsh tijdens de opwarming afhaken. Van Hecke, Bates en Van Hoorenbeeck kwamen zo aan de aftrap. Da Cruz kreeg de voorkeur op Ngoy. Mazzu voerde slechts één wissel door: Bayo startte, Badji verdween naar de bank.

Blitzstart van thuisploeg

KV Mechelen is nog steeds wachtende op de drie punten uit de heenmatch nadat thuisfans tot drie maal toe de match met projectielen verstoorden. Hoewel er al vroeg een bommetje ontplofte in het bezoekersvak, moest Malinwa deze keer zelf voor het vuurwerk zorgen. En dat deed het meteen. De connectie Storm-Mrabti, donderdag tegen Essevee goed voor de 1-2, zette Achter de Kazerne al vroeg in lichterlaaie. Al draaiden ze de rollen even om. Mrabti stuurde zijn maatje in het straatje. Bager werd in de rug voorbijgesneld door Storm, die Koffi omspeelde en de bal in het lege doel schoof.

De Karolo’s dreigden in de openingsfase twee keer via Heymans, al was het de thuisploeg die aanvankelijk de match in handen nam. Vooral Storm toonde zich bedrijvig met een eerste schotje op Koffi. Na een goede actie van de blonde winger en een attente balrecuperatie van Hairemans knalde Schoofs op de paal. Een blitzstart van de thuisploeg, maar geen 2-0. Nóg niet.

Hairemans zowaar met rechts

KV Mechelen had er zin in en profiteerde optimaal van de geboden ruimte. Nadat Da Cruz rond de middenlijn een kopduel won, mocht Storm alweer aan de haal. Hairemans – moederziel alleen centraal – vroeg én kreeg de bal. Meenemen en zowaar met rechts rustig voorbij Koffi in doel leggen. Mazzu moest met lede ogen toekijken hoe zijn team opendeurdag hield. Of wat gezegd van Verstraete, die nog even een koffietje kon drinken alvorens met een mooie volley Koffi tot een fotografenredding te dwingen. En de bezoekende goalie bleef een de toeschouwers denken. Al had zijn dribbel voorbij Da Cruz slechter kunnen aflopen voor de Zebra’s. Die bleven er overigens niets van bakken. Schoofs had op voorzet van Hairemans de 3-0 aan de voet, maar zijn poging miste doel.

Malinwa met zijn tienen verder

Het was meteen het laatste wapenfeit van Schoofs, want vijf minuten voor de rust ging de Limburger iets te fel door op Nkuba, die spectaculair tegen de graszoden ging. Laforge aarzelde niet en stuurde de Mechelse aanvoerder prompt naar de douches. Een domper voor een tot dan heersend Malinwa, dat nog 50 minuten met zijn tienen verder moest. De beslissing van Laforge was terecht, maar dat menig bezoeker voordien aan geel was ontsnapt, zette kwaad bloed bij de thuisaanhang.

Ondertussen zag Mazzu wat ook een blinde kon zien: dat zijn defensie met knikkende knieën acteerde. Bager en Boukamir betaalden het gelag en ook Mbenza mocht in de kleedkamer blijven. Knezevic, Stulic en ex-Mechelaar Van Cleemput kwamen in hun plaats. Het was Bayo die een eerste keer dreigde, maar zijn schot verdween ver naast. Aan de overzijde kwamen Da Cruz en Storm niet tot scoren.

Zorgane slaat twee keer toe

Het was niet te merken dat Charleroi met een numerieke meerderheid stond te voetballen. Coucke beleefde een rustige dag at the office en er leeg geen vuiltje aan de lucht. Tot Dame Fortuna besloot om de bezoekers een handje toe te steken. Een op Verstraete afgeweken schot van Zorgane dwaalde voorbij Coucke in doel. Een doelpunt dat letterlijk en figuurlijk uit de lucht kwam vallen. En jammer genoeg voor Malinwa kwam er al gauw nog eentje. Amper een minuut later zwiepte Van Cleemput de bal voor doel. Alweer Zorgane dook helemaal alleen aan de tweede paal op en vloerde de kansloze Coucke. De Mechelse burcht beefde, maar bleef voorlopig overeind. Al was het met het nodige kunst -en vliegwerk. Met lijf en leden hielden Coucke en Ngoy eerst Knezevic en vervolgens Stulic van een derde treffer. Na een kopbal van Bayo naast de kooi van Coucke sleepte de thuisploeg zich nadien echter succesvol naar het laatste fluitsignaal. Zo eindigde het duel op een puntendeling waarmee beide teams weinig opschieten. Al mag KV Mechelen en vooral Rob Schoofs zich voor het hoofd slaan dat het misschien wel zijn beste helft van het seizoen niet heeft kunnen verzilveren.