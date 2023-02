Nog luttele maanden en de westerse tanks geven Oekraïne extra slagkracht aan het front. Het is dus nu of nooit voor Rusland. Oekraïne waarschuwt dat Poetin deze maand al de aanval inzet, met een half miljoen militairen. Maar hoe ziet het Russische aanvalsplan eruit? Militair expert Patrick Bolder kruipt in de huid van de Russische legerleiding.