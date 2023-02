Timo Kielich miste energie om resultaat te rijden: “Ik leek bij momenten precies geen lucht te krijgen”

Timo Kielich reed een ontgoochelende race in de achtergrond op het WK in Hoogerheide. In een vliegensvlug betwist wereldkampioenschap liepen de benen al snel vol en moest de naar Kozen uitgeweken Alkenaar zich beperken tot het halen van de eindstreep. Hij werd 31ste, als laatste renner in dezelfde ronde als de winnaar.

Het viel op, iedere keer als Timo Kielich passeerde. Een rood aangelopen gezicht dat zwoegend naar de grond keek op zoek naar een greintje energie. “Ik weet niet wat er scheelde. Ik leek bij momenten precies geen lucht te krijgen. Ik zat ook nog met een aflopende ketting, maar daar zat het probleem niet.”

“Ik bleef wel proberen om in een goed ritme te komen maar kwam telkens mezelf tegen. Ook tijdens de wedstrijd trouwens, want ik reed de hele race alleen. Ik heb aan opgeven gedacht, maar meteen besef je dan dat het een eer is om het WK te mogen rijden. Het was dus gewoon zaak om de finish te halen. Ik ben best zwaar ontgoocheld maar moet nu alweer vooruitkijken naar volgende week zondag. Dan start ik in Algarve aan mijn wegcampagne.”