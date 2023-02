Hasselt

“Examens aan het verbeteren. Eerste bachelor geneeskunde. Het aantal taal- en vooral dt-fouten is onvoorstelbaar.” De tweet van vicerector Filip Lardon (UAntwerpen) over het erbarmelijke taalniveau van zijn studenten kon vorige week op heel wat bijval van collega-docenten rekenen. Taalspecialisten pleiten voor een herwaardering van het Nederlands in het secundair onderwijs.