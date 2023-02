45-jarige Ellen De Wolf vermist in Hasselt

De politie en het parket Limburg zijn op zoek naar de 45-jarige Ellen De Wolf, die vrijdagnamiddag voor het laatst gezien werd in een supermarkt in Kermt.

Omstreeks 15 uur werd Ellen De Wolf vrijdag nog opgemerkt in de Spar in de Koorstraat in Kermt, maar sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. De 45-jarige vrouw is normaal gebouwd en 1,63 meter groot. Ze heeft kort grijzend haar en bruine ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een roze sweater met een kap, een zwarte broek en een zwarte donsjas. Ze verplaatst zich met een zwarte Saab met de nummerplaat 1-JPJ-643.

Wie meer informatie heeft over haar verdwijning, kan de politie contacteren via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300. siol