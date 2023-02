VIDEO. Veel te wild: scheidsrechter kan niet anders dan rood trekken na onbesuisde tackle Rob Schoofs

Niet de slimste actie van KV Mechelen-middenvelder Rob Schoofs zondagnamiddag tegen Charleroi. Bij een 2-0 voorsprong ging de Limburger veel te wild in de tackle. Het slachtoffer Ken Nkuba ging over de kop, scheidsrechter Nicolas Laforge trok - wat ons betreft - terecht rood. Zelf leek Schoofs daar anders over te denken.