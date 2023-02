TWEEDE AFDELING. Hades periodekampioen, Bocholt en Tongeren behalen omstreden punt

De ruststand werd de eindstand (1-1) in de derby tussen Tongeren en Bocholt na een hoop welles-nietes spelletjes omtrent afgekeurde doelpunten, strafschoppen en vrije trappen. Hades pakte de tweede periodetitel na een turbulente slotfase met 2 doelpunten in de 90ste minuut. Ondanks 2 doelpunten van Cuypers kon Sporting Hasselt niet winnen in Diegem. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/jfz/frba)