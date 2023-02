Thorgan Hazard valt in en scoort meteen, maar PSV gooit dubbele bonus te grabbel bij koploper Feyenoord

PSV heeft zondagnamiddag een dubbele bonus te grabbel gegooid in de Eredivisie. De Eindhovenaren slikten diep in de toegevoegde tijd de gelijkmaker op het veld van koploper Feyenoord: 2-2.

Anwar El-Ghazi (8.) zette de uitploeg al vroeg op rozen en Rode Duivel Thorgan Hazard (68.) luisterde zijn competitiedebuut op met een knappe knal in de linkerbenedenhoek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Normaal schiet ik in de andere hoek, maar ik had nu het gevoel dat ik links moest schieten”, reageerde de Rode Duivel na afloop. “Ik ben er blij mee, maar het zou beter geweest zijn als ik niet had gescoord en wij deze wedstrijd gewonnen hadden. Mijn laatste wedstrijd was op het WK, tegen Kroatië. Ik heb dan ook geen ritme, maar dat is oké. Het plan was om dertig minuten te spelen en ik hoop dat het nu iedere wedstrijd beter zal gaan.”

Drie minuten voor de verdubbeling van de voorsprong pakte PSV’er Armando Obispo rood. Alireza Jahanbaksh (81. en 90.+6) gaf de Kuip hoop met de aansluitingstreffer na een rake kopbal en bracht de thuisaanhang pas echt in extase met een afgemeten schot in de rechteronderhoek.

© EPA-EFE

Johan Bakayoko viel in de 17e minuut in bij de bezoekers en ging in de 71e minuut opnieuw naar de kant, terwijl Hazard in de 62e minuut mocht debuteren.

PSV heeft als nummer vier 39 punten op de teller in het klassement van de Nederlandse hoogste voetbalafdeling en hinkt daarmee vier eenheden achter op leider Feyenoord (43).

“Een minuut of 9, waar maak je dat nog mee?”

Teleurstelling overheerste bij PSV-aanvoerder Luuk de Jong na het gelijkspel (2-2) in De Kuip bij Feyenoord. “We stonden met 2-0 voor, dat hadden we nooit meer mogen weggeven”, reageerde de aanvaller bij ESPN. “Zelfs niet met een man minder.”

Armando Obispo werd ongeveer halverwege de tweede helft uit het veld gestuurd. De Jong: “In eerste instantie vingen we het goed op en komen we zelfs op 2-0. Jammer genoeg maken zij dan weer de 2-1 op een moment dat er nog behoorlijk wat speeltijd is. Het kon nog voor Feyenoord en dat is vervolgens ook gebleken.”

De Jong vond wel dat er veel extra tijd was. “Een minuut of 9, waar maak je dat nog mee? Maar ik vond dat de scheidsrechter wel meer dingen deed die niet zo nadelig voor Feyenoord waren. Maar laten we vooral naar onszelf kijken. Dat we niet hebben gewonnen kunnen we alleen onszelf verwijten.”