Onze tv-tips: jonge moordenaars, Julia Roberts, en een vrouw achter de knuppel

‘Something To Talk About’

Play5, ma, 20.35 uur

Een verhaal over echtgenoten, vrouwen, ouders, kinderen en andere rampen. Zo laat zich deze film met Julia Roberts, Dennis Quaid en Robert Duvall uit 1995 omschrijven. Een film van de makers van What’s Eating Gilbert Grape, die aan deze standaard romantische zedenkomedie toch een zeer frisse toets weten te geven. (tove)

‘Het mooiste meisje van de klas’

NPO1, ma, 21.23 uur

Bij ons is het programma al jaren niet meer op het scherm, maar in Nederland loopt dit Klasgenoten-achtige programma nog steeds. In deze aflevering zoekt men uit wat er is geworden van de knappe Dominique, ooit grote fan van de film Top Gun. Haar droom was om pilote te worden bij de luchtmacht. En daarin slaagde ze met glans. Een opmerkelijk levensverhaal. (tove)

‘Britain’s deadliest kids’

Play7, ma, 20.35 uur

Zowat alle moordenaars zijn volwassen mensen. Maar wat als de moordenaar nog een kind is? Deze reportage gaat over de jongste moordenaars van het Verenigd Koninkrijk: zoals William, een slim kind uit een liefdevol gezin die 10 jaar geleden zijn leraar doodstak, en de jonge Loraine die met een handlanger twee mensen vermoordde. (tove)