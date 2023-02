VIDEO. Een machtsexplosie om U tegen te zeggen: Mathieu van der Poel legt Wout van Aert erop in strijd om wereldtitel

Mathieu van der Poel is de nieuwe wereldkampioen veldrijden. Hij klopte na een fantastische cross Wout van Aert in de sprint. En hoe! Van der Poel pakte uit met een fenomenale machtsexplosie in de laatste rechte lijn, waar onze landgenoot geen antwoord op had. Dat belooft voor het voorjaar...

“Ik wilde de cross niet makkelijk maken en Wout constant onder druk zetten. Op dat hellend stuk was ik zeker niet de mindere. Dat gaf me vertrouwen in mijn sprint. Ik had wel verwacht dat Wout meteen zou aanzetten bij het opdraaien richting finish. Dat gebeurde niet en verbaasde me een beetje. De eerste die aanzet, was namelijk altijd in het voordeel en dat heb ik goed gedaan. Dat ik het zo ging doen, had ik al snel beslist. Het was onmogelijk om mekaar te lossen op dit rondje.”

De beelden:

“Het was inderdaad een fout van mij om niet meteen aan te gaan”, reageerde Van Aert ontgoocheld. Logisch, want de Kempenaar liet zich drie jaar geleden zo ook al eens ringeloren door Van der Poel. Meer bepaald tijdens de Ronde van Vlaanderen, toen de Nederlander ook als eerste zijn sprint inzette en Van Aert zo een hak zette.