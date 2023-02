VIDEO. Niet voor gevoelige kijkers: Canadese crosser trekt vinger weer in de kom na val tijdens WK veldrijden

Mathieu van der Poel en Wout van Aert trokken al in de eerste ronde alle registers open op het WK veldrijden. Achterin was het zwoegen op het snelle parcours in Hoogerheide, met vrijwel meteen een valpartij. De Canadees Michael Van Den Ham werd daarbij geraakt aan een van z’n vingers. Maar opgeven, deed de 30-jarige crosser niet. Hij trok z’n vinger weer in de kom en reed verder. Straf.