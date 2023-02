Lummen/Hasselt

Zaterdag luisterde het Sint-Jankoor van Thiewinkel (Lummen) de eucharistieviering op in de gevangenis van Hasselt voor 35 gedetineerden. “Het was een bijzondere belevenis. Muziek maakt mensen blij en brengt troost. Dat hebben we ervaren, zelfs in de gevangenis”, zegt dirigentorganist Gerry Dirix.