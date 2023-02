Weinig kansen, geen goals: Antwerp en Club Brugge delen de punten na flauwe topper die veel stillag

Voor de tweede week op rij is Antwerp niet verder dan een brilscore gekomen. De Great Old en Club Brugge maakten er een flauwe topper van met te veel afval en nervositeit. Door de puntendeling behoudt RAFC - dat al drie wedstrijden op rij niet meer kon scoren - wel de zespuntenkloof op blauw-zwart in de strijd om de top vier.

In de eerste helft kon de topper tussen Antwerp en Club Brugge de verwachtingen niet inlossen. Bij de thuisploeg, die door de hoge blessurelast moest roeien met de riemen die het had, was het vooral uitkijken naar de vervanger van de geschorste Calvin Stengs. Mandela Keita, op deadline day van OHL overgekomen, kreeg de voorkeur op Scott. Ook Scott Parker gooide met Jack Hendry meteen een ‘nieuwkomer’ voor de leeuwen. Als centrumaanvaller koos de Brugse coach voor Noa Lang.

Lang in de tang

De Nederlander, op de korrel genomen door de thuisaanhang, zat in de tang bij Alderweireld en Pacho en moest diep terugzakken om het leer op te eisen. Veel dreiging ging er niet uit van Lang. Maar dat kon gezegd worden van nagenoeg elke speler tussen de lijnen. Op 45 minuten tijd konden we slechts drie hete standjes noteren.

© Isosport

Balikwisha ramde, na een lang uitgesponnen aanval en op aangeven van De Laet, een volley huizenhoog over. Even later kon Muja niet voldoende profiteren van slecht uitverdedigen van Odoi. Zijn gekruist schot werd makkelijke gevangen door Mignolet.

Te weinig tempo

Nee, het tempo zakte steeds verder weg en daar zaten de nervositeit en de hoge foutenlast zeker voor iets tussen. Het spel lag iets te vaak stil na kleine overtredingen of opstootjes. Dat de enige Brugse dreiging er kwam na een stilstaande fase, was dan ook geen toeval. Vanaken knalde een afgevallen voorzet van Rits hard op de stevige romp van Alderweireld. Butez was wellicht geklopt.

© BELGA

Na rust kregen we gelukkig wél meteen opwinding. Mignolet kreeg een schot van Janssen niet onder controle en in de nabeurt leek Ekkelenkamp foutief te worden afgestopt door Mechele. Scheidsrechter D’hondt zag er geen fout in, de VAR evenmin. Het was een hoopgevend moment, toch bleef de spektakelwaarde te laag.

Dé kans voor De Laet

Kerk, bij de rust ingevallen nadat Muja zich aan de schouder blesseerde, kwam twee keer in schietpositie. Eerste miste hij zijn schot volledig na een goede voorzet van Janssen. Op het slotkwartier besloot hij onbesuisd, terwijl er enkele ploegmaats mee waren opgerukt. Na 90 minuten kon de Nederlandse nieuwkomer wel De Laet bedienen. Zijn volley ging maar net over. Het was dé kans van de wedstrijd, maar ze bleef onbenut en zo wacht Antwerp al drie wedstrijden op een doelpunt. Dat er na het laatste fluitsignaal nog een opstootje volgde, was typerend voor de match.