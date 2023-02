Wat een beelden: Mathieu van der Poel (met aanval) en Wout van Aert (met topstart) doen WK veldrijden al na vier minuten ontploffen

Al na een halve ronde werd het WK veldrijden omgedoopt tot de verwachte tweestrijd. Wout van Aert vertrok vanaf de tweede rij, maar zat nagenoeg meteen in het wiel van Mathieu van der Poel. De Nederlander trok vervolgens alle registers open, met z’n Belgische rivaal in het wiel. Lars van der Haar zag het gebeuren en zuchtte de verzuring van zich af. Ook opvallend: Van der Poel was altijd net iets sneller over de balkjes dan Van Aert...