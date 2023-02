Tienduizenden Iraanse gevangenen krijgen gratie van Khamenei

Wel wordt geen gratie verleend aan gevangenen die beschuldigd zijn van spionage voor buitenlandse instanties of die direct contact met “buitenlandse agenten”. Ook gevangenen die vastzitten voor moord, het opzettelijk toebrengen van verwondingen, vernieling en brandstichting van overheidseigendom moeten niet rekenen op gratie. Voor Olivier Vandecasteele lijkt dit dus helaas geen soelaas te brengen.

Volgens mensenrechtenorganisatie HRANA zijn in Iran zeker 527 betogers vermoord sinds het begin van de protesten in september. Meer dan honderd betogers zijn ter dood veroordeeld, van wie er zeker vier zijn geëxecuteerd. Daarnaast werden ongeveer 20.000 mensen gevangengenomen.

Mahsa Amini

De aanleiding voor de protesten in het land was de dood van Mahsa Amini op 16 september 2022 in politiehechtenis. De Iraans-Koerdische werd gearresteerd door de zogenaamde zedenpolitie wegens het overtreden van de in Iran geldende islamitische kledingvoorschriften. De protesten hebben de politieke leiders in een van de ergste crisissen in decennia gestort.

Zondag hebben de Iraanse autoriteiten nog een journaliste aangehouden en veroordeeld tot een gevangenisstraf. Het gaat om Elnaz Mohammadi, chef maatschappij bij het dagblad Ham Mihan. Haar broer Elaheh, die ook schreef voor het dagblad, zit sinds begin december vast in de Evin-gevangenis in Teheran. Elaheh schreef over de kwestie-Amini, wat hem strenge vervolging opleverde. Daarnaast werd Hossein Yazdi, hoofdredacteur van de politieke nieuwssite Mobin 24, onlangs veroordeeld tot een jaar cel.