James Cooke barst in tranen uit voor volle Lotto Arena na verrassing van Gert Verhulst

Ook tijdens de liveshow van ‘James de musical’ waren een lach en een traan niet ver weg. In het bijzonder op het einde van de show, toen Gert Verhulst plots op het podium verscheen. Hij verraste James Cooke met een bos bloemen en een muzikaal dankwoord dat door de duizenden aanwezigen in de Lotto Arena luidkeels werd meegezongen. Een emotioneel moment voor de presentator, die even zijn tranen niet meer de baas kon.