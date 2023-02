Bezoeker dierentuin gooit flesje water naar chimpansee, waarna het dier wraak neemt

In de Changsha Ecological Zoo in China is een meisje gewond geraakt na een aanval van een chimpansee. Het dier gooide een flesje water met volle kracht richting de aanwezige toeristen, waarna die op het gezicht van een bezoekster terechtkwam. De aanval kwam niet uit het niets: voordien had een andere bezoeker de aap uitgedaagd door het flesje in zijn verblijf te gooien.