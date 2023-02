Diependaele wil Vlaamse belastingambtenaren uitrusten met luchtdrukgeweer

Diependaele verwijst naar agressie bij controles op onder andere de verkeersbelasting. In 2021 waren er volgens cijfers van zijn kabinet negentien incidenten, waarvan de helft verbale agressie en bij de andere gevallen een escalatie naar fysieke agressie. Vorig jaar ging het om 38 incidenten, waarvan twee derde met geweld.

De oorzaak zou liggen bij de hoge boetes. Ze lopen op tot 5.000 euro en moeten ter plaatse worden betaald. Ook zijn er mensen die het verschil tussen een belastingambtenaar en een politieagent niet meteen zien en daardoor agressief uit de hoek komen, meent Diependaele.

Handboeien

De controleurs die op de weg onder andere achterstallige verkeersbelastingen innen en in de eerste lijn intercepties doen, moeten van Diependaele een luchtdrukgeweer kunnen dragen. “Ze krijgen uiteraard een opleiding. Dat zijn defensieve wapens, waar je niemand mee kan doden, maar die qua afschrikking reeds voldoende effect hebben”, aldus de minister. Ze zouden daarnaast nog pepperspray en handboeien moeten krijgen.

De vraag aan Van Quickenborne werd een half jaar geleden gesteld, Een antwoord zou er binnenkort moeten zijn.

Ook buschauffeurs en hulpverleners, zoals ambulanciers en brandweerlui, hebben steeds vaker last van agressie tijdens hun werk. Of die dan ook wapens moeten dragen? “Daar zal over nagedacht moeten worden, maar het is niet mijn bevoegdheid”, reageert Diependaele.