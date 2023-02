VIDEO. Wout van Aert en Mathieu van der Poel luidkeels toegejuicht bij verkenning WK-parcours: “Ik heb er echt al van genoten”

LIVE. Volg het WK veldrijden hier de hele dag op de voet!

Van der Poel: “Had liever regen gehad”

Na een rondje op het parcours gaf Mathieu van der Poel er zijn mening over. “Ik heb het parcours verkend maar het was niet zo speciaal”, aldus de Nederlander. “We hebben hier al zo vaak gereden. Het is droog en niet zo niet glibberig zodat het een snelle cross wordt. Ik had liever wat regen gehad zodat het wat lastiger was geweest. Het is moeilijk om de benen te voelen na één rondje opwarming. Ik hoop er een echt gevecht van te maken en vooral te genieten van de deze cross, wat het resultaat ook mag zijn.”

Van Aert: “Het is super plezant”

“Het is helemaal aan het opdrogen, een pak sneller dan dat het gisteren was”, gaf Van Aert zijn bevindingen van het parcours. “Voor mij is dat oké, dat was ook te verwachten met de zon en de wind.” Wat heeft Van Aert al opgestoken van de crossen die al gereden zijn? “Dat het toch lastig is, ze komen vaak los van elkaar binnen. Wat Fem van Empel zegt? Die ligt nog op een roes, denk ik. Ze was heel gelukkig. Ik hoop dat de start niet cruciaal is, dat ik gewoon een goeie start maak en dat ik snel vooraan zit.”

Van Aert werd tijdens zijn verkenning net als Van der Poel al aangemoedigd door duizenden fans. Daar genoot hij duidelijk van. “Het is super plezant, de sfeer die hier heerst is nu al geweldig. Ik heb echt al genoten van de verkenning.”