Elisa Lomma, tweede van links, was goed voor vier doelpunten. — © luc daelemans

In eerste nationale verloor Genk B op het veld van Bergen: 1-0. In tweede nationale won Alken verdiend de topper op het veld van nummer twee KV Mechelen B. Volgende week staat het cruciale duel tegen Loyers op het programma. In de provinciale reeksen won St. Elen overtuigend van Dilsen-Stokkem met 0-10! Woensdagavond (20u) zijn er enkele inhaalwedstrijden met de topper Kadijk-Zonhoven als topaffiche.

(ErMa)