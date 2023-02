Franse topfavoriet Léo Bisiaux soleert met overmacht naar wereldtitel veldrijden junioren, brons voor Belg Yordi Corsus

Léo Bisiaux (17) is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de junioren. De Franse topfavoriet domineerde zowat de hele wedstrijd en soleerde naar winst in Hogerheide. De Nederlander Senna Remijn en onze landgenoot Yordi Corsus vervolledigen het podium.

Het begin van het WK voor junioren was een en al chaos. Na nog geen 50 meter was er een massale valpartij, een twintigtal renners lagen op elkaar. Onze landgenoten Yoren Vanhoudt en Robbe Marchand werden opgehouden. Een minuut later haakten twee andere landgenoten - Antoine Jamin en Viktor Vandenberghe - in elkaar met hun fiets, waardoor ze even stil stonden.

© BELGA

Allesbehalve een perfecte start voor de Belgen, maar ook vooraan in koers was ons land vertegenwoordigd. Yordi Corsus toonde zich in de openingsronden de beste der Belgen en slaagde er even in om topfavoriet Léo Bisiaux te volgen. Maar toen de Fransman op het einde van de tweede ronde een stevige versnelling plaatste, kon niemand nog volgen.

Belgen in achtervolging

De Franse topfavoriet was voor halfweg koers al gaan vliegen. In de achtergrond kregen we een strijd tussen drie Belgen en twee Nederlanders voor de overige podiumplaatsen. Yordi Corsus, Wies Nuyens en Seppe van den Boer tegenover onze Noorderburen Keije Solen en Senna Remijn. Die laatste reed de hele tijd solo in tweede positie en gaf het niet meer af.

In de strijd om brons toonde Corsus zich de sterkste. Onze landgenoot had in de slotronden nog een stevige versnelling in huis en kwam even op zes seconden van Remijn, maar uiteindelijk moest hij toch vrede nemen met een derde plaats. Nuyens kwam zelfs nog aansluiten en werd vierde. Van den Boer kwam negen seconden later binnen als vijfde. Drie, vier en vijf voor de Belgische junioren dus.

Corsus blij met bronzen plak: “Balkjes waren cruciaal”

“Brons is mooi”, zei Corsus over zijn derde plaats. “Ik begon furieus aan de cross. Dat is niet mijn gewoonte. Meestal is mijn start niet zo goed. Het was misschien ook niet zo’n goed idee. Ik had meer in de wielen moeten blijven. Maar daar leer je uit naar de toekomst toe. En de benen voelden in het begin zo enorm goed aan.”

Corsus toonde tijdens de cross zijn technische capaciteiten en sprong vlotter dan zijn concurrenten over de balkjes. “Ik wist dat de balken vandaag cruciaal gingen zijn voor mij”, knikte hij. “Ik kan goed springen. In het begin van de cross krijg ik zo ook even een gaatje, maar Léo Bisiaux kwam snel terug. En ik heb op de balkjes in de laatste ronde mijn derde plaats ook kunnen veiligstellen.”

© BELGA

Top tien:

1. Léo Bisiaux (FRA) in 43’48”

2. Senna Remijn (NED) +11”

3. Yordi Corsus +17”

4. Wies Nuyens +17”

5. Seppe van den Boer +26”

6. Keije Solen (NED) +30”

7. Mika Vijfvinkel (NED) +42”

8. Albert Philipsen (DEN) +44”

9. Zsombor Takacs (HON) +47”

10. Vaclav Jezek (TSJ) +48”