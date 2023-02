De VAR zou zaterdagavond haar handen vol hebben gehad aan de Keiberg want Tongeren - Bocholt stond bol van de welles-nietes spelletjes. Afgekeurde doelpunten, strafschoppen en vrije trappen die al dan niet terecht of onterecht werden toegekend zorgden tijdens en na de wedstrijd voor veel commotie in beide kampen. De ruststand werd ook de eindstand: 1-1.