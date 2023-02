Arbitrage helpt STVV op weg naar vierde thuisoverwinning: “Deze keer stond het geluk aan onze kant”

In een draak van een wedstrijd, die eigenlijk geen winnaar verdiende, won STVV met het kleinste verschil van Kortrijk. Dankzij twee discutabele fases en een knullige strafschop trokken de Kanaries aan het langste eind. “Voor de supporters was dit geen mooie wedstrijd, maar wat telt is dat we de drie punten thuishouden”, klonk de nuchtere analyse van gelegenheidscoach Markus Pflanz.