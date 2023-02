Belgen halen Finals van Davis Cup niet na nederlaag van Bergs, Zuid-Korea wint ontmoeting met 3-2

Het Belgische Davis Cup-team heeft zich zondag in Seoel niet kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Finals. Zizou Bergs (ATP 115) verloor de vijfde en laatste partij in de ontmoeting tegen Zuid-Korea in twee sets van Seong Chan Hong (ATP 237). Het werd na een uur en 58 minuten tennis 6-3 en 7-6 (7/4). Zuid-Korea wint de confrontatie in de kwalificaties zo met 3-2.