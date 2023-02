Wij keken naar ‘The Greatest Dancer’: Aster Nzeyimana als host van een grote tv-show is een ontdekking

“Ik kan nu al perfect voorspellen welke journalist wat zal schrijven over ‘The Greatest Dancer’. En uiteraard zullen die het nog weleens over Niels hebben. Het heeft geen zin om je humeur af te laten hangen van een of andere lullo die zo’n programma per se kapot wil schrijven.” Siska Schoeters legde in een interview met De Morgen vorige week heel wat druk op deze recensie en dus ook op mijn schouders. Ik kan haar alvast beloven dat ik deze nieuwe talentenjacht van Eén niet ga kapot schrijven. Daarvoor is hij niet slecht genoeg. Maar uiteraard gaat het wel over Niels Destadsbader.